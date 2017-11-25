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Hatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

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Hatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Hatay'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Antakya, İskenderun ve Dörtyol'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt elebaşlarını övücü paylaşımlarda bulundukları ve işbirlikçi faaliyetler yürüttükleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.

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