Hatay'da savaş uçağı düştü

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı belirtildi. Uçağın düşürülmesini Suriyeli muhalifler üstlendi.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Doğrulanmayan ilk bilgilere göre MİG 21 uçağının Ahrarüşşan örgütü tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Düşürülen uçağın, Suriye hava kuvvetlerine ait olduğu öne sürüldü. Uçağın alçak uçuş yaparken makineli tüfekle vurulduğu da gelen bilgiler arasında. MiG 21 uçağı, hem Rus hem de Suriye hava kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Başbakan Yıldırım açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Hatay’ın Suriye sınırından düşen uçakla ilgili, “Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor” dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Hatay’ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, “MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi'nden açıklama

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik kendilerine bilgi ulaştığını belirterek, "Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ekiplerimiz, yaptığı çalışmalarda henüz uçağının enkazına ulaşılamadı. Uçak ülkemizin değil, muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşünüyoruz. Bulgular onu gösteriyor" dedi.

Ata, yaptığı açıklamada, düşen uçağın Suriye tarafına ait olduğunu değerlendirdiklerini, Türk sivil havacılık ve silahlı kuvvetlerine ait bölgede herhangi bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldıklarını ve teyit ettiklerini söyledi.

Uçak enkazı konusunda net bilginin olmadığını aktaran Ata, "Muhtemelen belki karşı tarafa da düşmüş olabilir uçağın enkazı. Ayrıca vatandaşların verdiği bilgiye göre, pilotların paraşütle atladığı şeklinde bilgi var. Onları da araştırıyoruz, hem emniyet hem jandarma hem AFAD ekiplerimiz, pilotların muhtemelen atlamış olduğu bölgelerde arama tarama ve kurtarma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Ata, sınır ihlali var mı şeklindeki soru üzerine de "Hayır bu olayın sınır ihlaliyle ilgisi yok. Zannediyorum karşı tarafta meydana gelen teknik arıza mıdır, başka türlü bir olay mıdır, onu bilmiyoruz. Yani bizim taraftan uçağa yapılan herhangi bir müdahale söz konusu değil. Teknik olarak mı düştü, yoksa vuruldu mu onu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle savaş uçağının söz konusu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ MUHALİFLER ÜSTLENDİ

Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Muhalif askeri grup Ahraru’ş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karaali, AA muhabirine telefonla açıklamada, “Rejim uçağı İdlib kırsalını bombalarken alçaktan uçuş yapıyordu. 23 mm uçaksavar ile vurduk. İsabet alınca uçakta teknik arıza oldu. Ardından düşmeye başladığı görüldü.” dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık köyü civarında bir uçağın düştüğüne yönelik ihbar aldıklarını açıklamış, ekiplerin çalışmasında henüz uçağın enkazına ulaşılamadığını ve uçağın muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu düşündüklerini bildirmişti.