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Hatay'dan acı haber: 1 asker şehit

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Hatay'dan acı haber: 1 asker şehit
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Suriye sınırında, karşı taraftan açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda mıntıkasında görevli bir Türk askerin şehit olduğu bildirildi.

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