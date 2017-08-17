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Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

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Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit
Hatay’ın İskenderun ilçesi Karayılan kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karayılan Mahallesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilirken çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Operasyon başlatıldı

Bölge ablukaya alınarak karanlıktan yararlanarak kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ile Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya İskenderun Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgiler aldı

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