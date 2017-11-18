Hatırlatma süreci fazla uzarsa...

Kanal D’nin iddialı dizilerinden “Vatanım Sensin”, bilindiği gibi sezona gecikmeli başladı. İlk iki bölüm, bir önceki sezon finalinin çözümlenmesi niteliğindeydi.

Miralay Cevdet nasıl kurtuldu, Azize’nin yolu Dağıstanlı ile nasıl kesişti, Tevfik nasıl oldu da bir anda çete başı “Yanık Efe”ye dönüştü? Cevdet ve Azize’nin durumları büyük ölçüde anlaşıldı. Önümüzdeki bölümde ağırlık Tevfik’in yol haritasında olacağa benziyor, çünkü orada hâlâ aydınlanmamış bir sürü şey var. Ancak, geri dönüşlerle bir önceki sezondan kalan pürüzler temizlenmeye çalışıldıkça, dizide tempo düşüyor, yeni öyküler geride kalıyor. Bu da ilk iki bölümde, dizinin zirvenin gerisinde kalmasına neden oldu. Senaryo yazarlarının acilen Kurtuluş Savaşı mücadelesine girmesi gerekiyor. Mustafa Kemal ruhu, nasıl o dönemde milli coşkuyu harekete geçirdiyse, bugün de diziye ivme kazandıracaktır. Hatırlatma süreci uzarsa, tehlike yakındır.