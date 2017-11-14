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Hava durumu nasıl olacak?

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Hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu verilerine göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

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