Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

Mahkeme, toplam 75 sanıklı "15 Temmuz darbe girişimi" davasında 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesini kararlaştırdı. 3 komutanınsa tutukluluk hali devam edecek.

15 Temmuz'daki darbe girişimine destek amacıyla görevlendirildikleri iddia edilen Hava Harp Okulu'nun 70 öğrencisi, sorumlu 3 komutan ve şoför olarak görev yapan 2 erin yargılandığı davada 70 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binada yer alan 2 nolu salonda yapılan duruşmaya, 72 tutuklu ile 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatların tahliye talepleri alınıyor. Davanın dünkü duruşmasında görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, delillerin henüz toplanmamış olması ve sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istemişti.

Savcı, duruşmalarda savunma yapan tüm sanıkların benzer mahiyette ifade vermelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, bunun, sanıkların örgütsel birliktelikle hareket ettiklerinin göstergesi olduğunu kaydetmişti. Mahkeme 70 öğrenci hakkında tahliye kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan 180 sayfalık iddianamede, soruşturma kapsamında 69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, bir öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, ayrıca öğrenci ve rütbeli askerlerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, diğer 2 erin ise "örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapsi talep ediliyor.