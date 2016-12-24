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Hava kirliliği yüzünden okullar tatil edildi

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Hava kirliliği yüzünden okullar tatil edildi
İran'da başkent Tahran ve Tebriz valilikleri tarafından yapılan açıklamada hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkması nedeniyle ilkokulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava kirliliğinden dolayı kalp, akciğer hastaları, yaşlılar, hamileler ve çocukların açık havada yapılan uzun süreli etkinliklerinden kaçınmaları istenirken Tebriz Valiliği de vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Tahran Çevre Gözetim ve Denetim Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Rastgari, başkent genelinde hava kirliliği değerinin 152 mikrogram/metrekübün üzerinde tespit edildiğini, bu değerin toplumun her kesimi için sağlıksız hava kalitesi olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin arttığı bu günlerde başkentte insanların yoğun bir şekilde maske kullanmaları dikkati çekiyor.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra düşük model araçlar, milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran'ın dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtiliyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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