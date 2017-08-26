Havaalanlarında ve otogarlarda bayram rekoru!

THY Genel Müdürü, cuma günü 1545 sefer ve çeyrek milyon yolcuyla rekor kırıldığını belirtti

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbullular şehirlerarası yollara, otogara ve havalimanlarına akın etti. Trafik birçok yerde durma noktasına geldi. Havaalanında adım atacak yer kalmadı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz" dedi. Devler Hava Meydanları İşletmesi bunun bir rekor olduğunu belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre 10 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler dün öğleden sonra yola çıktı. Biletlerini daha önceden internet üzerinden alanlar otobüs saatlerini beklerken, almayanlar ise firmaları dolaşarak bilet bulmak için birbiriyle yarıştı. Otogardaki yoğunluk akşam saatlerinde arttı. Yoğun talep nedeniyle firmalar ek seferler düzenledi.



KİLOMETRELERCE KUYRUK

Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu’nun İzmit kesiminde de yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru trafik zaman zaman yavaşladı. Yetkililer, Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli’nden, 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 650 bin aracın geçiş yapmasının beklendiğini bildirdi. TEM Otoyolu’nun İzmit kesiminde yoğunluk gece boyunca da devam etti. Maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluğun bugün de devam edeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili nedeniyle Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribot sayısı 15’ten 18’e yükseltilmesine rağmen yoğunluk sürdü.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluğa bu kez transit geçen on binlerce yolcu eklendi. Dış hatlar terminali transit salonlarında adım atacak yer kalmadı. 1545 sefer ve çeyrek milyon yolcu ile rekor kırıldı.

Kafeteryalar, restoranlar, uçak köprü alanlarındaki oturma grupları tamamen doldu. Yolcular yerlerde oturmak zorunda kaldılar. Havayolu şirketleri bilet taleplerini ek seferlerle giderirken, yolcular, pasaport ve bankolarda dün sabahtan itibaren kuyruk oldu. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Bugün (dün) 1545 seferle 250 bin yolcu taşıyacağız. Bunun 93 bin 500’ü Atatürk Havalimanı çıkışlı. Rekorların kırıldığı bir bayram yaşıyoruz” dedi. Yetkililer tüm havayolu çalışanlarının 24 saat görev başında olduğunu belirtti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz" dedi. Devler Hava Meydanları İşletmesi bunun bir rekor olduğunu belirtti.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler nedeniyle de Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda zaman zaman izdiham yalandı. 28 bin sığınmacı Suriye'ye gitti.