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Havada sis engeli

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Havada sis engeli
İstanbul’da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki uçuşlar olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde sisin belli oranda azalmasıyla normale dönmeye başlayan uçuşlar, akşam saatlerinde sisin yeniden etkisini arttırmasıyla seferler gecikmeye uğradı.

SEFERLER GECİKMELİ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Atatürk Havalimanına inmek isteyen havayolu şirketlerinin tarifeli uçakları sis nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Bu nedenle seferlerde ortalama 1-1,5 saatlik gecikmeler yaşandı. Öte yandan yakıt kritiğine giren toplam 14 uçak İzmir ve Çorlu gibi diğer meydanlara yönlendirildi.

Tarifeli seferlerde gecikmeler devam ederken sisin etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuş trafiği yüzde 10 oranında azaltılmış sis nedeniyle THY, karşılıklı olmak üzere toplam 50, Pegasus Havayolları ise 34 seferini iptal etmişti.

Atatürk Havalimanında uçuş kısıtlaması bulunmazken uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler devam ediyor.

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