Havada tehlikeli karşılaşma

Rusya, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına yakalaşan ABD'ye ait bir casus uçağın engellendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım'da saat 13:00 civarında, Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasını kontrol eden cihazların yüksek hızla Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracı tespit ettiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-30 avcı uçağı, hava aracına önleme yapmak için havalandı. Hava aracına yaklaşan ve etrafında tur atan Su-30 avcı uçağı, bunun Amerikan P-8A Poseidon tipi casus uçağı olduğunu belirledi."

ABD UÇAĞI GÜZERGAHINI DEĞİŞTİREREK RUSYA SINIRLARINDAN UZAKLAŞTI

Bakanlığın, Su-30 tarafından tespit edilen P-8A Poseidon'un güzergahını değiştirerek, Rusya sınırlarından uzaklaştığını vurguladığı açıklamaya göre, görevini tamamlayan Su-30 uçağı da sorunsuz şekilde üssüne döndü.

Sputnik bu konudaki haberinde, “CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Michelle Baldanza'ya dayandırdığı haberinde, Rus Su-30 avcı uçağının, Karadeniz hava sahasında ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi casus uçağına tehlikeli biçimde önleme yaptığı ifade edilmişti” dedi.