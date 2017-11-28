Bugünkü YENİÇAĞ »

Havada tehlikeli karşılaşma

»
Havada tehlikeli karşılaşma
Rusya, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına yakalaşan ABD'ye ait bir casus uçağın engellendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım'da saat 13:00 civarında, Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasını kontrol eden cihazların yüksek hızla Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracı tespit ettiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-30 avcı uçağı, hava aracına önleme yapmak için havalandı. Hava aracına yaklaşan ve etrafında tur atan Su-30 avcı uçağı, bunun Amerikan P-8A Poseidon tipi casus uçağı olduğunu belirledi."

ABD UÇAĞI GÜZERGAHINI DEĞİŞTİREREK RUSYA SINIRLARINDAN UZAKLAŞTI

Bakanlığın, Su-30 tarafından tespit edilen P-8A Poseidon'un güzergahını değiştirerek, Rusya sınırlarından uzaklaştığını vurguladığı açıklamaya göre, görevini tamamlayan Su-30 uçağı da sorunsuz şekilde üssüne döndü.

Sputnik bu konudaki haberinde, “CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Michelle Baldanza'ya dayandırdığı haberinde, Rus Su-30 avcı uçağının, Karadeniz hava sahasında ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi casus uçağına tehlikeli biçimde önleme yaptığı ifade edilmişti” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Havada tehlikeli karşılaşmaHavada tehlikeli karşılaşmaRusya'dan NATO'ya S-400 tepkisiRusya'dan NATO'ya S-400 tepkisiMacron: "Fransa, ne yapacaklarını söylemeyecek!"Macron: "Fransa, ne yapacaklarını söylemeyecek!"Erdoğan Trump'la yeniden görüşecekErdoğan Trump'la yeniden görüşecekAtina'da DHKP-C operasyonuAtina'da DHKP-C operasyonuRusya’da helikopter düştü: 2 ölüRusya’da helikopter düştü: 2 ölüMısır'dan İsrail'e: Bir karışından bile ödün vermeyizMısır'dan İsrail'e: Bir karışından bile ödün vermeyizHakan Atilla'nın duruşması başlıyorHakan Atilla'nın duruşması başlıyorReza Zarrab yargılanmayacakReza Zarrab yargılanmayacakABD Başkanı Donald Trump'a dava açıldıABD Başkanı Donald Trump'a dava açıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti