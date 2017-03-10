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Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkıyor

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Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkıyor
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda unutulan binlerce cep telefonu, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası gibi binlerce bavul dolu eşya yarın satışa çıkıyor.

THY Dış Hatlar'da unutulan eşyaların ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Her yıl ihaleyi alan Alican Korkmaz, bu yıl da ihaleyi aldı. Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde yarın sabah başlayacak olan satışta, binlerce son model cep telefonları, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası, bebek arabaları, bebek araç koltukları, gözlükler, parfümler gibi on binlerce ürün yarı fiyatına satışa çıkacak.

Satışı gerçekleştiren Alican Kormaz, "Yarın sabah satışa çıkaracağımız ürünler piyasanın yarı fiyatından da çok düşüğüne alıcılarını bekliyor" diye konuştu.

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