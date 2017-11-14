Havaray projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan önemli bir açıklama geldi. Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi’nin iptal edildiğini söyledi. 15 kilometre uzunluğunda, 117 istasyonlu bir hat olması planlanan Havaray’ın yerine metro ve hafif raylı sistemin yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Havaray, dar bir alandan geçmek zorunda kalacağı için kamulaştırma olacağı, binaların önünden geçeceği için görüntü kirliliğine yol açabileceği şeklinde şikayetler aldık. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu rahatsızlıklarını dikkate alarak, her ne kadar maliyet biraz artmış olsa bile artık havarayı iptal ediyoruz. Onun yerine metro ve hafif raylı sistemi hayata geçiriyoruz. O projeyi revize edip kısa zamanda buranın yeniden ihaleye çıkmasını sağlayacağız.” dedi.

“Metro ve hafif raylı sistemin özellikle Beşyol bölgesinde metro olarak geçmesi gerekir. Orada hem Büyükşehir adına ciddi bir kamulaştırma yükü hem de vatandaşımız adına onları rahatsız edici bir yapı vardı.” diyen Uysal, “Gerekirse daha sonraki yerlerde işi hızlı ve çabuk bitirme adına bazı yerlerde yol üstünde, bazı yerlerde ise yol altında yapılacak. Bunun örnekleri var. Daha önce Aksaray-Esenler ve Vezneciler-Sultançiftliği’nde olduğu gibi. İnşallah yeni bir planlama ile bunu yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Havaray için İBB bölgedeki yolculuk potansiyeline hizmet verebilecek ortalama 44 metre olan araçları tercih etmişti. 3 ile 5 vagondan oluşan, 28 ile 48 metre uzunluğundaki araçlarda tam kapasite dolu olduğunda 145 oturan, 340 da ayakta olmak üzere toplamda 485 yolcu taşınması planlanıyordu. Yaklaşık 78 ton ağırlığında olan araçların saatteki hızlarının maksimum 105 kilometre olacağı duyurulmuştu.

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı’nın inşaatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 12 Ocak’ta açtığı ihale 25 Temmuz 2017’de iptal edilmişti.

İhalede en düşük teklifi Alsim Alarko konu hakkında KAP’a yaptığı açıklamada “İşveren İdarenin tarafımıza 26 Temmuz'da tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir” denilmişti.

CENGİZ VE DOĞUŞ DA GİRMİŞTİ

12 Ocak 2017'de ihaleye çıkılan Havaray projesine Alarko Alsim, Doğuş İnşaat, Yapı Merkezi, KMB-Çelikler, Cengiz İnşaat, Gülermak-Nurol, Güryapı girmişti. 7 firmanın katıldığı ihalede, 6 firma teklif sundu, Güryapı çekilmişti.