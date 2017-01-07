"Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yok"

Kılıçdaroğlu, "Biliyorum havuz medyası saldırıcak. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bakın PKK bana saldırıdı. Bunlar da saldırıyor. Saldırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin Suriye ve Irak'a yönelik dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IŞİD militanları Suriye'ye, Irak'a nasıl geçti. Türkiye üzerinden geçti. Bunlar silahlanıp Türkiye'ye geri döndü. Yönetemiyorsan istifa edeceksin kardeşim. Çocuk gibi bizi kandırdılar demeyeceksin. Şimdi kalkmışlar dünyaya savaş açmışlar" dedi. Partisinin il başkanlarına "Bunları her yerde anlatın" diyen Kılıçdaroğlu, "Biliyorum havuz medyası saldırıcak. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bakın PKK bana saldırıdı. Bunlar da saldırıyor. Bunlar aklını kiraya vermişler. Kafalarının içinde beyin yok. Saldırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:



İzmir'de şehit olan polisimiz Elazığlıydı. Elazığlalar Gakkoş derlerdi. O şehidimiz şimdi Türkiye'nin gakkoşudur. 15 yıllık iktidar Türkiye'yi teröre mahkum etmiştir. Örnek mi istiyorsunuz? Şehirler silah deposuna çevrilirken neden müdahale etmediler. Açıkça söylüyorum ülkeyi teröre teslim ettiler. FETÖ terör örgütüdür. Bunları devletin en önemli yerlerine kim yerleştirdi. Sadece IŞİD mi? Sadece PKK mi? Sadece FETÖ mü? El Nusra da var. El Nusra'ya silah gönderdiler.

IŞİD militanları Suriye'ye, Irak'a nasıl geçti. Türkiye üzerinden geçti. Bunlar silahlanıp Türkiye'ye geri döndü. Yönetemiyorsan istifa edeceksin kardeşim. Çocuk gibi bizi kandırdılar demeyeceksin. Şimdi kalkmışlar dünyaya savaş açmışlar.

"PKK'DAN HİÇBİR FARKI YOK"



Bunları her yerde anlatın. Biliyorum havuz medyası saldırıcak. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bakın PKK bana saldırıdı. Bunlar da saldırıyor. Bunlar aklını kiraya vermişler. Kafalarının içinde beyin yok. Saldırmazsanız namertsiniz.

Çöken bir devletle karşı karşıyayız. Ben hükümet değilim, mahvettim Türkiye'yi üst akıl yönetiyor. Senin yönetemediğin ortada.



Süleyman Şah türbesinin olduğu topraklar bizim topraklarımızdı. Kaçtılar. Şimdi PYD'nin eline geçti. Türbeyi kaçırdılar. Şimdi kahraman geçiniyorlar. Ne kahramanı ya. Kaçandan kahraman mı olur.



Askerlerimizin yakılma iddiaları. Hükümete çağrı yaptım açıklayın diye. 15 gündür açıklayamadılar. 15 günden fazla zaman geçti, askerler yaşıyor mu, öldüler mi bilinmiyor.



Yönetilemeyen savrulan bir Türkiye var. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. Hep birlikte bunları anlatmamız lazım.



Büyükelçiyi Ankara'da polis vurdu. 15 dakika sonra FETÖ'cü dediler. Madem biliyordun, neden görevde tuttun?



Başkanlık sistemi. Fiili durum var. Türkiye'ye başkanlık sistemini getirelim. Şimdi bunu anayasa değişikliğiyle gerçekleştirmek istiyorlar. Ya vatandaşın derdi ne, bunların derdi ne?



Dolar bozdurun diye çağrı yapıyorlar millete? Kendi çocuklarına yapsana bu çağrıyı. Kendi yandaşlarına, havuz medyasına yapsana. Milletin açlıktan nefesi kokuyor. Bunların derdi başkanlık. Türk tipi diyorlar. Milli diyorlar. Bu gayri milli bir baykanlıktır.

Getirdikleri anayasa değişikliğine bakın. Darbeciler getirdikleri anayasa değişikliğiyle kendi geleceklerini güvence altına alırlar. Bakın değerli arkadaşlar herkes şu soruyu kendisine sorsun. 15 yılda çıkaramadığınız bir kanun var mı? Çıkarıyorsun. O zaman niye başkanlık. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptın. Vatandaş komşusunun kimliğini sorgulamaya başladı. Senin yüzünden.



Rejimi değiştirmek istiyorlar. Totoliter, otoriter bir rejim inşa etmek istiyorlar.



Cumhurbaşkanına Meclis'i fesh etme yetkisi veriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmemiştir. Bir sabah kalkacak istediği gibi Meclis'i fesh edecek.

Bunların milli irade dedikleri kabul ettikleri Saray'ın iradesidir. Milli irade, iradenin Saray'dan alınıp halka verilmesidir. Bunun adı demokrasimidir? Bunun adı ihanettir.

Ben her vatandaşımın düşüncesine, inancına saygı duyarım. Bizi CHP yapan düşünce bu düşüncedir. Şimdi bu yok edilmek isteniyor.



Devlet yapısını istediği gibi değiştirir. Bu anayasa kabul edilirse bir sabah kalkacaz Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kaldırılmıştır. Bir kararnameyle bunu yapabilecekler.



Sadece bunlar değil. Devlete atama yapılacak değil mi? Devlete atama yapmanın şartları vardır. İstediği kişiyi atayabilecekler.



15 Temmuz'da gazi olan Meclis, şimdi yetkilerini tek bir kişiye teslim ediyor. Efendim hem partinin genel başkanı olacak. Hem de cumhurbaşkanı olacak. Lafa bak. Bir de tarafsız olacak. Siz milleti salak mı zannediyorsunuz?



EVET OYU VERECEKLERE UYARI



Devletin çivisini söktüler. Devleti çökertiyorlar.



Evet oyu kullanacaklara samimi bir uyarı yapmak isterim. Çocuklarınızı düşünün. Verdiği demokrasi mücadelesi yüzünden yaşamını yitirenleri düşünün. Hiç kimse milletin ona verdiği yetkiyi başkasına teslim edemez. Evet oyu verecekler. Çocuklarınızın geleceğini düşünün, Türkiye'yi düşünün.