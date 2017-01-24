Hayata dair özdeyişler...

Hayat dersleri... Bu dersler sıkmamalı, kulak verilmeli bunlara... Bunların sınavları alanda oluyor, geçerli not alamayınca da ceremesi ağır oluyor...

İşte bir tutam bizim derlememiz, az bilinen ve bulunanlardan... İlginizi çekeceğini, yararlanacağınızı sanıyorum.

"Her insan yaşamı boyunca kendi heykelini yontar!" İlhan Selçuk

"Akarsu ne güzel hayat dersidir: Küçük manilerin üzerinde köpürür, büyüklerin yanından sessizce geçer." Cenap Şahabettin

"Kaderin ecele kadar uslu duracağı yoktur. Aslolan ömre merdane yapışmak" Gürbüz Azak

"Hayatın bizim ona verdiğimizden başka anlamı yoktur." Thorton Wilder

"Hayat bizi dört işlemle sınar; gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der." Lev Tolstoy

"Yaşam ödevimizi yapmamızdan başka bir şey istemez bizden" Tolstoy

"Hayat bir şiir benim ruhumda" Cengiz Dağcı

"Dostlar, hayatınızın başlangıcından sorumlu değilsiniz ama finalinden sorumlu olacaksınız." Üstün Dökmen

"Eğer yaşama hakkını verseniz, yaşam da size hakkını verir." Üstün Dökmen

"Yaşamı yeterince ellemeden ona yerleşemeyiz; yaşamı ezbere öğrenmeye çalışanlar yaşam eğreti yerleşirler." Üstün Dökmen

"Keşfedilmiş yaşamlar ezberletilmiş yaşamlardan, keşfedilmiş bilgiler ezberletilmiş bilgilerden üstündür." Üstün Dökmen

"Biz hayat için öğreniriz" Antik Yunan Okullarının Kapısında Yazardı

"Yaşamak demek, karşı koymak demektir." Goethe

"El üstünde kimin eli? Hayatın eli" Bedri Rahmi Eyüboğlu

"Hayat nedir? Hayat geceleyin ateş böceğinin yanıp sönen ışığı, kış ayazında buffalonun nefesi, çayırın üzerinde gezinip dururken gün batımında kendini kaybeden gölgedir" Kızılderili Karga Ayak

"Sizin hayat üzerinde kapıldığınız biricik hayal, onu uzun sanmanızdır. Hayır, hayat kısadır. Ebedi bir şeye bel bağlayarak, kalbinizi doyurun. Karşınızda yapılacak bir iyilik, aranılacak bir gerçek ve hizmet edilip sevilecek bir yurt vardır." Ernest Renan

"Hayatın kullanma kılavuzunu yanımıza almadan geliyoruz hayata. Nasıl yaşayacağımızı yaşarken öğreniyoruz. Yaşamak istediğimiz hayat, yaşadığımız hayat ve yaşamamız istenen hayatın iç açılarının toplamından ortaya karışık bir hayat çıkarıyoruz kendimize" Mümin Sekman

"Yaşam, zamanın dayanılmaz saldırısına karşı koyma mücadelesidir" Hasan Yalçın

"Ya kartal gibi göklerde süzülmeli ya da bir sürüngen gibi hayatın ayrıntılarında kaybolarak yaşama sevincini, bereketini, düş kırıklığını yaşamadan, yaşamın hiçbir ereğini kavramadan, bir solucan, bir tek hücreli basitliğinde, yol kenarında boy veren devedikeni umarsızlığında, yaşam denmeyecek bir hiçlikte yaşamalı." Deniz Tural

"İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir" Schopenhaur

"Her kim yüz yıl yaşamasa, günah onun kendindedir" Osman Sarıveli (Azerbaycanlı Şair)

"Demir tava geldi, kömür bitti; akıl başa geldi, ömür bitti" Atasözü

"Hayatın bütün esrarını çözdüğün zaman ölümü arzularsın. Çünkü o da hayatın sırlarından biridir" Halil Cibran

"Belki de hayat, onun karşımıza çıkardıklarıyla iyi geçinmek oyunudur" Tuna Kiremitçi

"Bir yerde mücadele yoksa, orada hayat yoktur" Ali Kurdoğlu

"Avucunda iki çizgi, biri hayat diğeri de arta kalanlar..." Süleyman Güden

"Bana göre yaşamın kendisi bir mucizedir" Emre Kongar