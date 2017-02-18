"Hayır" buluşmasına polis engeli!

Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu’nun tertiplediği Ankara’daki toplantıya sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi var. MHP Genel Başkan adaylarından Özdağ sosyal medya hesabından toplantının engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda polisin, salona gelenlerin yolunu kestiği ve problem çıkardığını belirtti. İşte Özdağ’ın o paylaşımı:



