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'Hayır' çıkarsa Bahçeli istifa eder mi?

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'Hayır' çıkarsa Bahçeli istifa eder mi?
Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli 'hayır' çıktığı durumunda istifa eder mi? sorusuna, “Bana ne oluyor peki? Benden ne istiyorlar” diyerek cevap verdi.

Habertürk Gazetesi muhabiri Saliha Çolak’ın haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan bahçelinin gündeme dair değerlendirmeleri şöyle:

LİDER NİYE GİTSİN?

(“Evet çıkarsa Kılıçdaroğlu, ‘Hayır’ çıkarsa Bahçeli gidecek” deniliyor?)

Referandum sonunda siyasi liderler niye gitsin? Haydi diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu, “Hayır” kumpanyasının başını çekiyor. 6 grup var, onun başını çekiyor. Bu kumpanya sonrasında beklenen olmasa belki birileri der ki: “Sen bu kumpanyada başarılı olamadın.” Öbürü de Adalet ve Kalkınma Partisi. Onlar da “Evet” kumpanyasını yürütüyor. Bana ne oluyor peki? Benden ne istiyorlar, değil mi?

ÇİÇEK’E YANIT

(Cemil Çiçek’in “MHP’nin peşine takılmayacaktık” sözleri?)

Çiçek “MHP niye AKP’yi arkasına taktı?” derse cevap hakkım doğar ama “Neden MHP’nin arkasına takıldık?” derse onun cevabı Binali Bey’de.

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