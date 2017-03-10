"Hayır çıkarsa Erdoğan bir hafta ortaya çıkmaz"

MHP Genel Başkan adayı Akşener 9 kadın gazeteciyle kahvaltıda bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Akşener, "hayır çıkarsa ne olur?" sorusuna, “Erdoğan bir hafta ortaya çıkmaz" diye cevap verdi.

OdaTV'den Nevval Sevindi, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'le bir araya geldikleri kahvaltıyı kaleme aldı. Akşener son derece hedefe kilitlenmiş diyen Sevindi'nin, "Hayır çıkarsa Erdoğan 1 hafta ortaya çıkmaz" başlıklı yazısı şöyle:

Meral Akşener 9 kadın gazeteci ile kahvaltı yaptı, sohbet etti. Çok samimi ve verimli geçen kahvaltı ‘kadın dayanışması’ kararıyla son buldu diyebilirim. Çünkü en çok korkulan “kadın dayanışması”dır.

Akşener son derece hedefe kilitlenmiş, formda ve dövüşe dövüşe kazanma kararlılığında. “Hayır” çıkacak diyor başka da bir şey demiyor…

Millet yollara düşmüş, millet motive olmuş, millet sivil toplum örgütleri ve platformlar kurarak demokratik haklarını kullanıyor. Toplumsal dinamizmi çok yakından gördüğünü ve gezmeye devam edeceğini söyleyen Akşener’i engellemeler daha ateşlemiş durumda. Son Çanakkale toplantısı için 7 yerin iptal edildiğini ekledi.

Her soruya içtenlikle ve kendini de anlatarak, duygularını belirterek aktarması kadın bakış açısının farklılığını sergiliyor.

Neden acaba böyle seçmen?

Anayasa taslağını çok iyi anladığından mı?

‘Hayır’ diyor Akşener “Daha basit nedeni. 94 yıllık parlamenter sistemin kendi çıkarına olduğunu düşünüyor. Farklı partilerin rekabetinin kendine yaradığını, taleplerini milletvekillerine dinletebildiğini biliyor. Bu sistem değişirse ne milletvekili olmanın önemi var, ne bakan olmanın! Kimse genel müdürü de takmayacak. Herkes nasıl Başkan’a ulaşacak? Tayin mayin nasıl yapılacak?”

Millet temel sorunları için yürütmeye ulaşmanın kolaylığından, Meclis’te temsil edilen irade olmaktan vazgeçmiyor. Vazgeçmek niyetinde değil…

NELER OLACAK?

Hayır çıkarsa ne olur diyorum?

“Erdoğan bir hafta ortaya çıkmaz…

Başbakanı atar…

Öfkesini bir şekilde çıkarır…

Bugünkü dilini terk eder…

Milletle inatlaşmaz….

Ama 2019’a kadar taşıyamaz” oluyor Akşener’in cevabı.

Ben Erdoğan’ın milletle inatlaşmasını mümkün görüyorum.

Gezi dahil bir çok konuda inatlaşmış bir siyasi olarak bunu kaldıramaz derim.

Akşener, bu pozisyonda esas koltuğunu kaybeden Bahçeli olur, diye düşünüyor.

Gitmemek için her şeyi yapsa da gidecektir, diyor.

“Bu arada kentli orta sınıf bir rahat nefes alır ve artık “kaybedenler kulübü” olmaktan kurtulacağı için özgüven yükselir. Siyaset yeniden şekillenir.”

Çok ilginç bir gözlemini aktardı bize:

“Hak etmediği bir hayat yaşayan gürültülü bir koro var, her şeyi bastırmaya çalışıyor.”

Milliyetçi ve ülkücü tabanın %80’ni hayır verecek diyor iddialı bir şekilde. Aylık anket yaptıran Akşener şunu da ekliyor: “AKP tabanından 8 puan MHP’nin başına Akşener geçsin diyen var. Bunlar eski merkez sağ seçmeni. İktidar çatısı altındaki merkez sağ kaçacak yer arıyor kısacası.”

Evet çıkarsa ne yapacaksınız diye soruyorum. Bunu duymak bile istemiyor.

“Neyim var, neyim yok ortaya sürdüm Hayır’a odaklıyım.

AKP’de iç mücadele güçlenir…

Durmak, yılmak yok…

Ülkücü, milliyetçi kesimin %80’ni HAYIR verecek…”

BELDEN AŞAĞI VURUŞLAR

Meral Akşener bir kadın siyasetçi olarak hayatında ilk kez “belden aşağı” vuruşlara maruz kaldığını anlattı, bu canını çok acıtmış elbette. Hukuka gitmiş ama oralarda “takibe gerek görülmemiş”tire çarpmış bir kısmı! Fakat davaları sürüyor.

Her iftirayı, atan isimle birlikte, her olayı deşifre ediyor. Deşifre edilen yalvar yakar oluyor, gizli dedikodu kaynakları kuruyor o zaman. Deşifre ederek siyasi ortamı şeffaflaştırma ve temizleme mümkün bence de…

ETNİK DEĞİL, BİREYSEL HAKLAR

Kürt politikası ile ilgili soruya cevabı net: “Siyasi çözümde dürüstçe ne istediklerini söylemiyorlar. Ne talep var? Türkler Kürtlerle Türkiye’yi birlikte kurmuşlar lafına da inanmıyorum. Anayasamız etnik değil, bireysel haklar üzerinden kurulmuştur.”

Akşener şunları söylüyor:

“Ben çözerim dediği her konuda başarısız olmuş olan AKP iktidarı, Kürt sorunu vardır dedi ve bu noktaya geldi. Eline yüzüne bulaştırdı. Kürt devleti kurma talebi olan ABD ‘ye yaradı her şey. Şimdi Başkanlıkla bunu çözeceğim diyor kim inanır ki!’’

Meral Akşener her kesimdeki merkez sağ seçmenin ona yöneldiğini söyledi. Türkiye’yi kuran iradenin Atatürk ve onun milliyetçiliği olduğunu vurguladı.

“Biz milliyetçiler onu ilk milliyetçi biliriz, Bozkurt biliriz” dedi.

Atatürk ve onun değerlerine sahip çıkan Akşener’e millet de sahip çıkıyor.

15 aydır yollarda olan Meral Akşener’e kadınlar destek veriyor, dayanışma içinde olmak istiyor.

Medyada farklı kimliklerde 9 gazeteci de kadın dayanışmasına katıldığımızı beyan ettik.