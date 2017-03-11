"Hayır" çıkarsa "Ülkede kaos çıkacak" diyerek korkutuyorlar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümetin 16 Nisan'daki referanduma ilişkin olarak söylediği "Hayır çıkarsa, ülkede kaos çıkacak" sözlerini eleştirerek "Hayır çıkarsa 'Ülkede kaos çıkacak' diyerek korku yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, 'Hayır' çıkması halinde Başbakan'ın görevine devam edeceğini belirterek "Kaos çıkacak, ya niye kaos çıkacak. Niye çıksın yahu, devletin yapısında bir değişiklik yok. Başbakan görevine devam edecek. Hangi gerekçeyle kaos çıkacak.Korku yaratıp 'evet'leri çoğaltmak istiyorlar. Evet çıkarsa ne olacak, işte onu hep beraber göreceğiz. 2020 kanun değişecek, sizler kararnameleri bile takip edemeyeceksiniz." diye konuştu.

İstanbul'da Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hayır çıkarsa CHP Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyecek' diyorlar, açık ve net söylüyorum. Hayır çıktığı zaman biz niye Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyelim. Cumhurbaşkanı'nı halk seçmedi mi? 2019'a kadar görevini yapacak. Bu kadar basit. Korku yaratarak 'Evet'i çoğaltmaya çalışıyorlar.

Kaos çıkacak diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı görevinde. Sayın Başbakan görevinin başında. Devletin yapısında bir değişiklik yok. Niye kaos çıksın? Evet çıkarsa ne olacak? İşte onu hep beraber düşüneceğiz. Kaç kanun değişecek? 2020 kanun değişecek, en az.

"EVET İÇİN BASKI YAPILIOR"



Anayasa tartışılmasın başka şeyler tartışılsın istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Madem Türkiye'nin bekası için güzel bir anayasa değişikliği getiriyorsun. Neden anlatmıyorsun? Neden valiler, kaymakamlar 'Evet' için baskı yapıyor? Çünkü yaptıklarının hatalı olduğunu onlar da biliyor. 'Hayır çıkarsa kaos olur, hayır çıkarsa bilmem ne olur' diyorlar. Sen bunu bırak bu anayasa değişikliği neyi getiriyor, onu anlat.

Milleti kandırmak için idamdan bahsediyorlar. Meydanlarda 'idam' diyorsunuz neden getirmiyorsunuz? 19. madde olarak getirebilirdiniz. "