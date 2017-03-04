“Hayır çıkmazsa 1 ayda hukuk biter”

TBMM Anayasa Komisyonu üyesi CHP Çanakkale Milletvekili Erkek, 6 Nisan’da ‘evet’ çıkması durumunda, hukukun tamamen iktidarın eline geçip işlevini yitireceğini söyledi.

Yeniçağ / Fatih Erboz

TBMM Anayasa Komisyonu üyesi CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,16 Nisan’da ‘evet’ çıkması durumunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısının değişeceğini ve üyelerinin çoğunluğunun cumhurbaşkanı ve partisi tarafından belirleneceğini söyledi.

“HSYK’nın zaten 13 üyesinin bir kısmını cumhurbaşkanı atayacak, diğer üyeler ise TBMM’de seçilecek” diyen Erkek, şunları söyledi: “Evet, Meclis seçecek ama çoğunluk zaten cumhurbaşkanının partisinde olacağı için burada muhalefetin göstereceği adaylar içinden seçilme şansı çok az. Hukukun temel organı tamamen iktidarın eline geçmiş olacak ve o zaman da hukuk yürütmenin etkisinde kalarak işlevsiz hale gelecek. Batı’da yürütme tek kişinin eline verilmiyor. Tüm yetkiler bir kişide toplanmıyor. Türkiye’de her şeyde söz sahibi olan bir başkan olacak. Dolayısıyla buradan ne demokrasi çıkar, ne de hukuk çıkar, hepsi biter. Bu da 17 Nisanı izleyen 1 aylık süreç içinde olur. ABD başkanı istediğini yapamıyor çünkü orada senato ve temsilciler meclisinden onay almak zorunda. Burada başkan istediğini yapabilecek.”