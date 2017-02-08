"Hayır" çıksa ne gam

Partili Cumhurbaşkanı uygulaması yani başkanlık yönetimi henüz yürürlüğe girmedi ama uygulama fiilen devam ediyor, iç ve dış politika Erdoğan'ın yönetiminde...

Cumhurbaşkanı önce Ankara'da, sonra İstanbul'da Başbakan ile uzun iki görüşme yaptı. Bu görüşmelerde Binali Yıldırım'a referandumda halkın evet oyu vermesi için ne gibi çalışmaların planlandığını sordu ve bazı çok önemli vurgulamalar yaptı.

Her iki görüşmeden sızan bilgiler şimdilik bu...

Önce Ankara Beştepe'deki sarayda, sonra İstanbul'daki Huber Köşk'ünde başka nelerin konuşulduğu açıklanmadı. Büyük ihtimal ekonomik konular da ele alınmış olabilir...

Gözlemciler, enflasyonun yüksek çıkmasından hasıl olacak olumsuzlukların önlenmesi konusunun da masaya yatırıldığından bahsediyor; bu da pek muhtemeldir...

Kısacası Cumhurbaşkanı fiilen başkanlık görevini şimdiden üstlenmiş görünüyor. Referandum sandığından "Yeni rejime evet"sonucu çıkmasa dahi durum değişmez, Erdoğan yasal engeller olmadığı için başbakanlık kurumunu dikkate almayarak

görevini sürdürür...

* * *

Sandıktan hayır çıkarsa ne olur?

18 maddenin değişmesini sağlayan iktidar prestijini kaybeder, başka bir ciddi kayıp da yaşanmaz...

Sandıktan çıkacak oyun rengi, Erdoğan'ın lanse ettiği ve bir süredir de uyguladığı yönetim biçimini ortadan kaldırmaz.

Dediğim gibi zatena anayasa ve yasalar cumhurbaşkanını hiçbir suretle ülkeyi resen yönetmekte engellemiyor. Dolayısıyla partili cumhurbaşkanlığı kurumu oluşmasa da gam değil!

O halde neden referanduma gidiliyor...

AKP, "Halkımızın desteğini hiç kaybetmedik, görüldüğü gibi, sandıktan bize yine destek geldi" demek için halkı sandığa götürüyor.

BİR SORU

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-Enflasyondan ne haber!?

Bakalım hangi bakan cevaplayacak...

DUYURU

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Bahçeli takımından Semih Yalçın, sosyal medyadan mesaj atmış. 10-12 Şubat günlerinde Konya Dedeman otelde yapılacak MHP toplantısını kamuoyuna duyurmuş...

Devlet Bahçeli'nin ve Semih Yalçın'ın eteklerine yapışmış olanların, Şefkat'lerin filan kamuoyu mu kaldı!

Bu uyarıya dikkat!

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Rıza Müftüoğlu'nu milliyetçi ülkücü her kesim tanır, hatırlar.

MHP'ye epey emeği geçmiş Karadeniz uşağı bir ülkü devidir.

O hatırlatıyor:

-Başbuğ Türkeş başkanlık sistemine karşıydı.

Neden karşı olduğunu da açıklıyor:

-Merhum Türkeş Bey, başkanlık sisteminin partizanlığı getireceğini ve ülkeyi de eyalet ayrışmasına taşıyacağını düşünüyordu...

Müftüoğlu'nun da işaret ettiği gibi Milliyetçi Ülkücü ilkeleriihtiva eden Türkeş Bey'in "9 Işık" adlı rehber kitabında başkan ve başkanlık ilkesi yok.

Söylenmeyecek lâflar

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Başbakan Binali Yıldırım konuları, sempatik tavırları ve cümleleriyle anlatma alışkanlığına sahip. Ağır ağır konuşması da herhalde her cümlesinde sempatiyi yakalama heyecan ve telâşına kapılmasından olmalı.

Yalnız çok sık baltayı taşa vuruyor...

Sandıktan evet çıkmasını sağlamak amacıyla birkaç gündür tutarsız laflar ediyor. Dolayısıyla konuşmalarındaki sempatiklik de giderek kayboluyor...

Sandığa gideceklerin çoğunluğu hayır diyecek. İstatistikler, nabız yoklamaları, gözlemcilerin açıklamaları bunu gösteriyor. Bu durumda siz de başbakan olsanız telâşa kapılmaz mısınız?

Kapılırsınız...

Ama herhalde mantıksız ya da mantığı zorlayan laflar da etmezsiniz...

Başbakan öyle yapmadı ve her konuşmasında olduğu gibi Fikirtepe'deki konuşmasında da yurttaşlara "Terör örgütleri de hayır diyor, uyanın artık, hayırcılara bakın, ona göre oy kullanın" diye seslenerek çarpık bir mantığı ortaya koydu...

Yüzüne akseden sempatiklik mi?

O da uçtu gitti!

YENİ SIRALAMA

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Önce ülkem, sonra partim diyeni sevsinler...

Erdoğan'a partili cumhurbaşkanı yolunu açarken de mi öyle düşündü acaba; kuvvetler ayrılığını tehlikeye sokan 18 değişikliğe de o nedenle mi evet dedi...

Bu saatten sonra da herhalde şöyle diyecektir:

-Önce AKP, sonra ülke...