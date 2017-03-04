"Hayır" demek çukura eşit değildir!

Referandum sürecinde yürütülen kampanyalarda en tepki çeken kuşku yok ki "Hayır" vereceklere yöneltilen "hain-terörist" şeklindeki suçlamalar. Bu suçlamaları yapanlara yanıt vermemi istiyor okurlarım. Ben de yanıt vermeleri için bazı sorular hazırladım.

Çözüm sürecini başlatanlar kimler?

Açılan çukurları bombalarla tuzaklayanları seyredenler kimler?

Akil insanlar seçip onlardan medet umanlar kimler?

Bebek katili Apo'yu neredeyse barış elçisi ilan edenler kimler?

Oslo'da PKK ile masaya oturanlar kimler?

Dolmabahçe mutabakatına imza atan bakanlar kimler?

Sınıra PKK'lıların ayağına savcı ve hâkim gönderip çadır mahkemesi kuranlar kimler?

PKK'lıların ellerinde silahlarla bir iki fotoğrafını sızdırıp "işte PKK Türkiye'yi terk ediyor" havası yayanlar kimler?

Kandil'i muhatap alıp oraya HDP milletvekillerini "barış elçisi" diye gönderip Kandil'deki terörist başlarından medet umanlar kimler?

Diyarbakır'da düzenlenen şölene Kürdistan paçavraları astıranlar, Barzani ile Şivan'ı gözyaşları ile alkışlayanlar ve güya barış mesajları verip PKK'lıların eylemlerini, yol kesmelerini seyredenler kimler?

Fethullah Gülen'in bugün FETÖ'cü diye tutuklanan kadrolarını yargıya, polise, bürokrasiye, askeriyeye en üst makamlara gelmesine olanak sağlayanlar kimler?

Gülen'in göz boyama olimpiyatlarına konuşma yarışı yaparak gözyaşı dökenler kimler?

Gülen'e, "dön artık bitsin bu hasret" diye açık seçik mesajları televizyonlardan gönderenler kimler?

Gülen'in iş adamlarına arsa, bina tahsis edip bağışlarda bulunan belediye başkanları kimler?

Gülen yandaşlarına kaymak ihaleleri verenler kimler?

Gülen'i ziyarete Pensilvanya'ya giden Başbakan Yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri kimler?

Gülen'in medyasına reklam ve ilan yağdıranlar kimler?

2010 Referandumuna, "evet" kampanyaları açıp, HSYK ve tüm yüksek yargıyı FETÖ'cülerin işgal etmesini sağlayanlar kimler?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Genelkurmay Başkanı ve askerlerini Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslarla Silivri'de esir tutanlar kimler?

Bu kumpasların savcılığını üstlenenler kimler?

Neden bunları yazdım?

Evet, bunları neden yazdığımı, hatta neden hatırlatmaya mecbur kaldığımı anlatayım.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Referandumda "hayır" verecekleri "hain ve teröriste" benzetiyorlar ya, isyanım buna.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta, "Hayır demek, eşittir çukur; Hayır demek, eşittir, o çukurların altında açılan şehirler demektir " dedi.

Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı, "Hayır" demek çukura eşit değildir çünkü o çukurların açılmasına göz yumanlara "hayır" demektir.

Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı, "o çukurların altında açılan şehirler" demek o şehirlerin valilerine, kaymakamlarına "PKK'lıları engellemeyin" diyenlere "Hayır" demektir.