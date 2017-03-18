Bugünkü YENİÇAĞ »

'Hayır' demek vatan borcumuzdur

»
'Hayır' demek vatan borcumuzdur
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "102 yıl sonra rejim değişikliğine 'hayır' demek vatan borcumuzdur" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine 'hayır' demek vatan borcumuzdur" ifadesini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı nedeniyle twitter hesabından açıklamada bulundu. 

Çanakkale'deki büyük direnişle bağımsız Türkiye'nin temellerinin atıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında şehitlerimizi minnetle anıyorum. Çanakkale, bizi millet iradesine dayalı bir rejime kavuşturan ilk adımdır. 102 yıl sonra rejim değişikliğine 'hayır' demek vatan borcumuzdur" değerlendirmesini yaptı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    AKP'li belediye Türk Bayrağı'nı indirdiAKP'li belediye Türk Bayrağı'nı indirdiKaya'dan 'kadın programlarına' eleştiriKaya'dan 'kadın programlarına' eleştiri'Hayır' demek vatan borcumuzdur'Hayır' demek vatan borcumuzdurTekmeci saldırganı bırakan hakime gözaltıTekmeci saldırganı bırakan hakime gözaltıSaldırıdan sonra Karaduman'dan ilk açıklamaSaldırıdan sonra Karaduman'dan ilk açıklamaSoylu'dan Baykal'a flaş çağrıSoylu'dan Baykal'a flaş çağrıPKK mağarasında güvenlik kamerasıPKK mağarasında güvenlik kamerasıÇanakkale Destanı'na, 'evet' gölge düşürdüÇanakkale Destanı'na, 'evet' gölge düşürdüBelediye Başkanı’na üst aramasıBelediye Başkanı’na üst aramasıOrg. Hulusi Akar, 15 Temmuz için ilk kez tanık olarak dinlenecekOrg. Hulusi Akar, 15 Temmuz için ilk kez tanık olarak dinlenecek
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti