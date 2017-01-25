Bugünkü YENİÇAĞ »

'Hayır' diyeceğini açıkladı görevden alındı

»
'Hayır' diyeceğini açıkladı görevden alındı
MHP'de başkanlığa 'hayır' tepkileri artarak devam ediyor. Samsun İlkadım Belediyesi Başkanı Av. Ali Korkmaz sosyal medya hesabından 'hayır' diyeceğini açıklamıştı. Genel Merkez bu açıklamadan sonra Korkmazın görevine son verdiğini duyurdu.

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, genel merkezin kararına uymayan MHP İlkadım İlçe Başkanı Av. Ali Korkmaz’ın görevden alındığını açıkladı.

MHP Samsun İl Başkanı Tekin, Korkmaz’ın kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaştığı yazı yüzünden görevden alındığını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi İlkadım İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu, İlçe Başkanının kendi şahsi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamanın partimizin genel politikası ile aykırılığı sebebiyle, Genel Merkezimizin kararına istinaden bugün itibari ile görevine son verilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal bir siyasi partidir, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkez Divan Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, İl ve İlçe Teşkilatlarıyla bir bütündür. Bu uyumun bozulması ve Av. Ali Korkmaz beyin kişisel görüşünün parti teşkilatlarımızla bir ilişkisi söz konusu değildir. MHP İlkadım İlçe Başkanlığı'na en kısa sürede yeni atama yapılarak kamuoyuna duyurulacaktır” dedi.

"KOLTUĞA İHTİYACIM YOK"

Görevden alınan MHP İlkadım İlçe Başkanı Av. Ali Korkmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Anayasal değişiklikle ilgili görüşlerimin genel merkez yönetimiyle çelişmesi nedeniyle görevden alınmış bulunmaktayım. Hayatım boyunca bana verilen emaneti verene karşı kullanmadım. Bu yüzden bu tasarrufu normal karşılıyorum. Muhalif değilim hiç olmadım ama muhaliflerden daha sert eleştirilerim oldu, yine olur. Ama bana göre muhalefet bu ülkede ‘sen kalk ben oturayım’ davasına dönmüştür. Düşünce ve ifade hürriyetime düşkünlüğüm nedeniyle bu gelişme benim için de olumludur. Kimseye kırgın, küskün değilim. İdeallerime koltukla sahip olmadım taşımak için de koltuğa ihtiyacım yok.”

İlgili Haberler
MHP Genel Merkezi'nin atadığı teşkilat 'hayır' diyecekSarıkaya: Anadolu'yu gezdim, 'evet' diyecek MHP'li yokAkşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkışKılıçdaroğlu'ndan sert çıkış'Hayır' diyeceğini açıkladı görevden alındı'Hayır' diyeceğini açıkladı görevden alındıKıbrıs’tan Türk askerini çıkarma planıKıbrıs’tan Türk askerini çıkarma planıMüsavat Dervişoğlu: MHP'de yüzde 75'lerin çok üzerinde 'hayır' çıkacakMüsavat Dervişoğlu: MHP'de yüzde 75'lerin çok üzerinde 'hayır' çıkacakSuriye'de İsrail plânını kim uyguladı?Suriye'de İsrail plânını kim uyguladı?MHP'de yeni beklentiler...MHP'de yeni beklentiler...Bir oyunuz vardı, verdiniz!Bir oyunuz vardı, verdiniz!KKTC için artık dik durma zamanıKKTC için artık dik durma zamanıMatrix'i görmek: Hangi hap; Seçimini yap!Matrix'i görmek: Hangi hap; Seçimini yap!Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan Kamu-Sen'e saldırıReferandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan Kamu-Sen'e saldırı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti