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'Hayır' diyen 2 teşkikat daha kapatıldı

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'Hayır' diyen 2 teşkikat daha kapatıldı
MHP Genel Merkez'i 'hayır' diyen Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının, Başkanlık Divanı tarafından feshedildiğini açıkladı. Açıklamada ilçe başkanları hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sevk işlemi başlatıldığı da bildirildi.

MHP Genel Merkezi 'hayır'dan yana tavır alan iki teşkilatı daha kapattı. MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: 

"Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Denizli ili Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatları, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya yönetim kurulunun feshine karar vermiştir. Bu karar 17.02.2017 tarihinde il başkanlığına ve Denizli Valiliğine bildirilmiştir. İlçe Başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebi ile disiplin sevk işlemi başlatılmış olmakla birlikte tahkikatın tamamlanması ve kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir."

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