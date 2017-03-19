'Hayır' diyen 7 işçi, İGDAŞ'tan atıldı!

İstanbul Şile’de İGDAŞ’ın doğalgaz ünitesinde çalışan 7 işçi, “Başkanlığa Hayır” diyeceklerini söyledikleri için AKP’nin müteahhit firmaya verdiği “işten çıkartın” talimatı ile işten atıldığı iddia edildi.

AKP’nin referandumda “Hayır” oyu vereceğini açıklayan siyasilere uyguladığı baskı, salon vermeme ve vatandaşa terörist suçlaması, işten çıkarmaya kadar vardı.

Babası, kardeşi, ağabeyi ile birlikte işten çıkarılan T.Y., olayı şöyle anlattı:

'EVET'TE İSLAMİYET VAR

“Biz Şile’de İGDAŞ’ta çalışıyorduk. AKP seçim otobüsü geldi, ’Evet mi hayır mı kullanıyorsunuz’ dedi. Ben de, ’Bu Evet’in içinde ne var, okumadım,bilmediğim şeye de evet demem’ dedim. ’Çok güzel şeyler var, İslamiyet var’ dediler. Bize, ’Evet deyin’ dediler. Ben de ’Evet demiyorum’ dedim. ’Terörü bitireceğiz diyorsunuz 15 yıldır sizin elinizdeydi isteseydiniz bitirirdiniz, hani nerede’ dedim. Biz yemeğe gidiyorduk, yemeğe davet ettim. ’Yok’ dediler.

'BUNLARIN ÇIKIŞINI VERİN' DİYE TALİMAT VERDİLER

Biz gittikten sonra İGDAŞ’ı arayıp ’Bunların çıkışını anında verin’ denmiş. Benim arabamın plakasını vermişler, ‘Buna ceza yazın’ demişler. Ben, ’Evet’ demek zorunda değilim. Bütün ailemin çıkışını verdiler. Hepsi evde oturuyor. Daha 5-6 aylık da işimiz vardı. Müteahhit aradı, ’Siz neden böyle bir şey konuştunuz’ dedi. Ben de, ’Eğer bu ülkede yaşıyorsam kendi fikrini söyleyemiyorsam neden yaşıyorum’ dedim. Eğer bir Hayır için bir insanın çıkışı veriliyorsa bu zulümdür.”

Yaşanan olayı sert sözlerle eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, şunları kaydetti:

“İnsanlar açlıkla terbiye edilir mi? Siz hangi vicdana sahipsiniz. Hiçbir vicdan, inanç, siyaset insanları açlıkla terbiye etmez” dedi. Son günlerde Almanya ve Hollanda üzerinden yaşanan Hitler ve Faşizm tartışmasına atıfta bulunan Tekin, şunları söyledi: “Haklı olarak Almanya’daki ve Hollanda’daki bu uygulamaya faşizm diyen iktidar mensupları Şile’deki faşizm uygulamasına ne diyecek doğrusu izleyeceğiz takip edeceğiz.

GÖREVLERİNE İADE EDİN

Ama öncelikle ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a çağrıda bulunuyorum. Bu kardeşlerimizin hemen görevlerine iade edilmesi gerekir. Bugüne kadar AKP’ye oy veren seçmen kardeşimiz bu tehlikeli, ne olduğu belli olmayan ucube bir anayasa paketine Hayırtercihini kullandığı için işinden ediliyorsa önümüzdeki günlerde yurttaşlarımızın hepsinin bunu derin derin düşünmesi lazım. Şirket yetkilisi ile görüştüm, çok üzgün bu meseleden.”