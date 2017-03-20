'Hayır' diyen BBP Denizli Buldan teşkilatı istifa etti

Genel Başkan Destici'nin aldığı 'evet' kararını tanımayan BBP Denizli Buldan İlçe Teşkilatı, istifa etti.

Büyük Birlik Partisi'nde yaprak dökümü başladı...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin referandum tavrına tepki gösteren BBP Denizli Buldan İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, bildiri yayınlayarak partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan BBP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Gonca, şu ifadeleri kullandı:

PARTİ İÇİNDE HUZURSUZLUK YARATMAMAK İÇİN İSTİFA EDİYORUZ

"Parti genel merkezimizin referandumda evet kararını açıklamasından sonra bu şartlar altında görevimize devam etmemizin mümkün olamayacağını düşündük. Parti içinde huzursuzluk yaratmamak, alperen kardeşlerimizle aramızda bir husumet oluşmaması için bulunduğumuz görevlerden istifa ediyoruz. Ayrıca Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Buldan Temsilciliği’nin de kapatılmasına karar verilmiştir.”