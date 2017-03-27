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'Hayır' diyen BBP Yalova İl Başkanı istifa etti

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'Hayır' diyen BBP Yalova İl Başkanı istifa etti
BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu, BBP Genel Başkanı Destici'nin kararına uymadığını belirterek partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) merkezinin referandumda “evet” yönünde görüş bildirmesinin ardından istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu “hayır” oyu kullanacağını açıklayarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bayburtlu, istifasını şu sözlerde duyurdu:

"Referandumda evet demeyeceğimi beyan etmeye devam ediyorum.Büyük Birlik partisinin kurumsal yapısına sıkıntı vermemek,Alperenlik değerlerine ve Şehit liderimiz Muhsin YAZICIOĞLU'nun milletimizin gönlündeki sevgisine ve muhabbetine gölge düşürmemek adına,İl yönetimindeki arkadaşlarla beraber Büyük Birlik Partisi Yalova İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İşte o açıklama:

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