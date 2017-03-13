'Hayır' diyen Çiğdem Akdemir, Bengütürk'ten kovuldu!

Başkanlık sistemine 'hayır' diyen Genel Yayın Yönetmeni Murat İde'nin gönderilmesinin ardından, ekran yüzü Çiğdem Akdemir ile de aynı sebepten yollar ayrıldı.

MHP'de 'görevden alma' faaliyetleri teşkilatlardan medyaya sıçradı...

Başkanlık sistemi karşıtı tutumuyla bilinen Bengütürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Murat İde, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Medyaradar'ın haberine göre; 'görevden alınanlar' zincirine bir halka da Bengütürk'ün ekran yüzü Çiğdem Akdemir eklendi.

Bengütürk'te 6 yıldır ekran yüzü olarak görev yapan Çiğdem Akdemir'le de yollar ayrıldı.





Başarılı ekran yüzü ile yolların ayrılmasının altında yatan sebebin Akdemir'in sosyal medya hesabından refarandumla ilgili paylaşımların olduğu belirtiliyor.

İşte Akdemir'in Twitter paylaşımlarından bazıları:

MURAT İDE'DEN TEPKİ

Çiğdem Akdemir'in gönderilmesinin ardından Bengütürk eski Genel Yayın Yönetmeni Murat İde'den bu karara sosyal medya üzerinden tepki geldi...

İde, "Soru sormak"Gazeteci"nin işidir zaten.Sorun,soruda değil,verecek yanıt bulamayan KALİBRESİZLERDEDİR..Ve @akdemircigdem iyi bir "GAZETECİ"dir..." ve "28 yıllık tecrübeyle şahitlik ederim ki, Çiğdem Akdemir iyi bir gaztecidir" paylaşımları yaptı...