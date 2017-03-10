'Hayır' diyen MHP Malatya il yönetimi fesh edildi

Başkanlık sistemine 'hayır' diyen MHP Malatya İl yönetimi görevden alındı.

MHP Genel Merkezi'nde Ülkücü kıyımı devam ediyor...

Başkanlık sistemine 'hayır' diyen MHP Malatya İl Başkanlığı yönetimi fesh edildi. Genel Merkez'in bu kararının ardından İl Başkanı Mehmet Erdem'in görevi aynı binada yer alan Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya'ya devrettiği belirtildi.

MHP Malatya İl Başkanlığı'na henüz bir atamanın yapılmadığı öğrenilirken, görevden alınan Mehmet Erdem ve yönetiminin, yarın sabah parti binasında bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.