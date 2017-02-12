"Hayır diyenlerin konumu darbecilerin yanıdır"

Başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişlik paketinin 15 Temmuz'a cevap niteliğinde olacağını söyleyen Erdoğan, "Hayır diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa referandumu ile ilgili konuşan Erdoğan, 'Hayır' oyu verecek vatandaşları 15 Temmuz darbe girişiminin yanında yer alacağını iddia etti.



'HAYIR' DİYENLER 15 TEMMUZ'UN YANINDA

Referanduma 'Hayır' diyenlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yanında yer alacağını söyleyen Erdoğan, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin." şeklinde konuştu.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ DEĞİL BİZİM DEDİKLERİMİZİ DİKKATE ALIN

Erdoğan, "Bahçeli, Rusya'nın Türk birliğini El-Bab'da vurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yanlış koordinat meselesini kabul etmediğini açıkladı. Sizin de bu konudaki görüşleriniz nelerdir?" şeklindeki soru üzerine de konuyla ilgili açıklamaları yaptığını, yaptığı açıklamaların, tamamıyla gerek Silahlı Kuvvetler, gerekse Milli İstihbarat Teşkilatından kendisine verilen bilgiler çerçevesinde olduğunu söyledi.

Bu çerçevede yaptıkları açıklamanın karşılıklı gerçekleştirildiğini, gerek Genelkurmay Başkanlarının, gerekse Cumhurbaşkanları olarak kendilerinin yaptığı açıklamaların bu işin gerçek boyutu olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun dışındaki açıklamalar herhalde itibar edilecek açıklamalar değildir. Şunu da kararlılıkla ifade etmem gerekir ki bu süreç içerisinde bizlerin işleri çok daha hassas, dikkatli şekilde götürme gayretlerimiz var. Zira CIA Başkanının gelişiyle, bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığımız görüşme ve bu arzu edilmeyen olay sonrası Sayın Putin ile yaptığımız görüşme, Genelkurmay Başkanlarımızın birbirleriyle yapmış olduğu görüşmeler, hepsi bu hassasiyetin nereden nereye varmakta olduğunu göstermesi bakımından çok çok önemli. Zira bizim buradaki hedeflerimizi biliyorsunuz. Ben bu hedefi tekrar açıklıyorum. O da terörden arındırılmış bir güvenli bölge için biz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın en doğu ayağında Cerablus vardır, en batı ayağında El-Rai vardır. Güneye doğru ilk etapta Dabık halloldu. Ondan sonra El-Bab şu anda hallolmak üzere. Bundan sonraki süreçte doğuya yönelik Münbiç ve Rakka olayı vardır."