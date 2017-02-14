Hayır! Hain ve terörist değilim

Cumhuriyet Savcıları, "Hayır" oyu verecekler "hain ve terörist" ilan ediliyor ki Anayasa ve yasalara göre bu suçtur.

İster "Evet" ister "Hayır" oyu versinler kim seçmeni suçlayabilir?

İster Cumhurbaşkanı, ister Başbakan olsun "Hayır" oyu verecekleri "hain ve terörist" gibi algı yaratacak cümlelerle eleştirmek ve hele hele PKK ile aynı kefeye koymak bunları da toplum önünde ilan etmek hiç kimsenin hakkı değildir.

Tam tersi Anayasal ve yasal olarak suçtur.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda isteyen "Evet" isteyen "Hayır" der.

Peki, Anayasa ve yasalarımız toplumu bölecek, parçalayacak, siyasi kavgayı körükleyecek hatta toplumun bir kesimini diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek kişiler hakkında ceza öngörmüyor mu?

Hukukçular elbette madde madde sayarlar ama bakıyorum ne Türkiye Barolar Birliği'nden, ne barolardan bir tepki var.

Milyonlarca kişi "Hayır" oyu verecek ve "hain ve terörist" olacak öyle mi?

Hayır, oyu verecekleri PKK ile eş değer tutmak şeklinde söylemler suçtur ve bu suç da kalabalıkların önündeki konuşmalarda yapılmakta, radyo, televizyon ve gazetelerde yer almaktadır.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümekte, çarşıda sokakta vatandaşlar haklı tepkilerini dile getirmekteler.

Kaldı ki 12 Eylül'ün darbeci generalleri bile 1982 Anayasası için yapılan referandum öncesi halkı bu şekilde eleştirmediler.

"CHP, HDP ve PKK" diye başlayan ve "Hayır" verecekleri tanımlayan siyasi mesajı verenler acilen bu söylemlerinden vaz geçmeli ve CHP'li, HDP'li seçmenlerden özür dilemeliler.

Kaldı ki PKK ile iş birliğini kim yaptı Oslo'da?

Dolmabahçe mutabakatını HDP'liler ile hangi partinin Bakanları yaptı?

Abdullah Öcalan'ın neredeyse "barış elçisi" ilan edilme aşamasına kim getirdi?

Davul, zurna eşliğinde HDP'lilerle İbrahim Tatlıses ve Şirvan eşliğinde gözyaşları dökerek miting yapan kimdi?

Sınır ötesinden gelen PKK'lılara "çadır mahkemeleri" kurduran irade kimdi?

AKP değil mi?

AKP hükümeti değil mi?

Peki, tüm bu yaşananları en ağır hakaret cümleleri ile eleştiren MHP Genel Merkez yönetimi ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli nerede?

AKP ile kol kola "Evet" cephesinde değil mi?

Aklımızla alay edilmemesi için yanıt vermek en doğal hakkımız değil mi?