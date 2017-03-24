Hayır: T.C. Devleti/ Evet: RTE Devleti

Anayasa değişikliği 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile -evet oyu- kabul edilirse Cumhurbaşkanı'na müthiş atama yetkisi veriliyor. Hem Devlet hem siyaset kadrolarının tamamına tek adam tek imza ile atamalar yapacak.

Bakan ve Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanı'nın onayı ile 3'lü kararnameler Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanı'nın onayı ile 2'li kararnameler ve Başbakan ile Bakanlar tarafından yapılan tek imzalı atamalar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde tek imza ile Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Eğer 16 Nisan'da "evet" çıkarsa 6 ay içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak atamaların listesini yazımın sonunda okuyacaksınız.

Hemen, "Bu makamların çoğu zaten dolu" demeyin lütfen.

Bu listede bulunan makamlara atama yetkisinden söz ediyorum ben.

Elbette Cumhurbaşkanı isterse istediği bürokratı, savcıyı, hakimi, rektörü, valiyi, kaymakamı atayabileceği gibi tek imza ile de görevden alabilecek.

Müsteşar, Genel Müdür, Başkan, Üst Kurul üyesi gibi devletin en üst makamlarında bulunan bürokratlar için artık üçlü, ikili kararname gerekmeyecek bunu anlatıyorum.

İşte bu yüzden 16 Nisan referandumunda hayır çıkarsa T.C. Devleti yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin halen yürürlükte olan atama usullerine devam edilecek diye kısalttım başlığı.

Evet, çıkarsa ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse yapılacak atamalarla RTE Devleti oluşacağını görmenizi istedim.

Anayasa tasarısının geçici 21. maddesi, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" hükmü taşıyor.

Anayasa tasarısının 104. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri maddesi de şöyle:

- "Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse Resmi Gazete'de yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

- Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

- Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.

- Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderir,"

Madde 106'ya göre de, "Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir."

Madde 104'te öyle bir hüküm var ki Cumhurbaşkanı'na öyle bir yetki veriyor ki ne muhalefet ne hukukçular kimse eleştiri konularına almadı bugüne kadar.

104. maddenin bu bendi şöyle: "Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır."

Bu hükme göre Anayasa ve yasalarda yer alan her türlü makama Cumhurbaşkanı seçme ve atama yapacak.

İşte bu yüzden eğer referandumda evet oyu çıkar 2019'da Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilirse RTE Devleti oluşacaktır.

Eğer Erdoğan seçilemezse kim Cumhurbaşkanı olursa olsun T.C. Devleti değil Tek Adam Devleti oluşacaktır.

Uzun lafın kısası Cumhurbaşkanı'nın göreve getireceği ya da görev alacağı kamu kurumlarının listesi şöyle:

DEVLET KADROLARINA ATAMALARI

Başkan 1. Yardımcısı (Vekili)

Başkan yardımcıları,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

Bakanlar,

Bakan Yardımcıları,

Anayasa Mahkemesi Üyeleri,

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri,

Hakim ve Savcılar Kurulu Üyeleri,

Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri,

Yüksek Hakem Kurulu Başkanı,

Diyanet İşleri Başkanı,

Kamu Baş Denetçisi

Genelkurmay Başkanı,

Kuvvet Komutanları,

Jandarma Genel Komutanı,

Orgeneraller/Oramiraller,

MİT Müsteşarı ve Yardımcıları,

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

TMSF, BDDK, YÖK Başkan ve üyeleri,

Büyükelçiler,

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri,

Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu Başkan ve Üyeleri,

Merkez Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Üniversite Rektörleri,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı,

Rekabet Kurumu Başkanı,

Özelleştirme İdaresi Başkanı,

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,

Devlet Personel Başkanı,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı,

TÜBİTAK Başkanı,

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı,

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü,

Vakıflar Genel Müdürü,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü,

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü,

TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdür ve Yönetim kurulları,

Basın İlan Kurumu Genel Müdür ve kamu üyeleri,

Basın Yayın Genel Müdürü,

Kamu Bankalarının Genel Müdürleri,

Bakanlıkların Müsteşarları,

Bakanlıkların Genel Müdürleri,

Bakanlıkların tüm birimlerinin yöneticileri,

Valiler,

Kaymakamlar,

Partisinin RTÜK üyeleri,

PARTİ ATAMALARI

Partisinin Milletvekilleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve Başkan Vekilleri,

TBMM Genel Sekreteri,

Partisinin Meclis Grup Başkanvekilleri,

Meclis İdare Amirleri,

Meclis Komisyonlarının Başkan ve üyeleri,

Genel Başkan Yardımcıları,

Genel Sekreter,

İl Başkanları,

İlçe Başkanları,

Belde Başkanları,

Tüm Belediye Başkanları,

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri...