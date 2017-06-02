Hayır videosu çeken gence 2 yıl hapis

Referandum öncesi çektiği 'Hayır nedir?' videosu nedeniyle kısa bir süre tutuklu kalan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Gül'e 2 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Gül, nisan ayındaki referandum öncesi çektiği 'Hayır' videosunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının suç duyurusuyla İstanbul 5. Sulh Ceza Yargıcı Cevdet Özcan tarafından 21 Mart'ta tutuklanmıştı.

Gül'ün tutukluluğuna sahte isimle açılmış bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilmişti.

Ali Gül'e 2 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe'nin 21 Nisan tarihli iddianamesinde de Gül'ün halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği veya aşağıladığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 5 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

Gül, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 16 Mayıs tarihli duruşmada tahliye edildi. Mahkeme yargıcı ilk duruşmada dosyayı karara da bağlayarak Gül'e Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün, halkın bir kesimini din, mezhep ve cinsiyet farklılığına dayanarak aşağıladığı iddiasıyla da 10 hapis cezası verdi. Mahkeme, Gül'ün sabıkasız geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları, verilen cezanın tazminini gerektiren bir zararın bulunmadığı gerekçeleriyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ali Gül ile ilgili bukararı veren Yargıç Özcan kamuoyunun da tanıdığı bir isim. Yargıç Özcan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan işadamı damadı Mustafa Kavurmacı için tahliye kararı vermişti.