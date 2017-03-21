Hayırcılara saldırı: 4 yaralı!

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ndeki Yavuzlar Pazarı'nda bir grup, zabıta memurları ile pazarcı esnafı tarafından üzerine bayrak bulunan "Hayır" bildirgesi dağıttıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı. Olayda dört kişi yaralandı

Kendilerine “Hayırlı Gençlik” adı verilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’a bağlı olarak çalışan gençler, ellerinde telsizler bulunan zabıta memurları ile ellerinde çeşitli kesici alet bulunan pazarcıların saldırısına uğradı Çıkan olayda hayır bildirisi dağıtan gençlerden Emre Naneli tornavida ile yaralanırken, Haluk Arman, Kürşat Yağız, Şule Betül’de saldırıda çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.