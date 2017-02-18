Hayır'da hayır var...

Uzun yıllar iktidarın yayın organı YeniŞafak'ın Ankara Temsilciliğini yapan Abdulkadir Selvi Hürriyet'e terfi etti. Geçtiğimiz gün "Evet rüzgarı ters esiyor" başlıklı yazısında AKP'nin hiç de rahat olmadığını vurguladı. Selvi Bakanlar Kuruluna, Saraya ve partideki etkin isimlere yakındır. Haber kaynakları sağlamdır. "Hayır" oyu vereceklerin "terörist" ilan edilmesi yolundaki konuşmaların ters teptiğini ifade ederken, referandumda yüzde 50'yi aşabilmek için MHP'den yüzde 5'lik destek beklendiğini belirtiyor. Bu yüzde 5, MHP seçmeninin yüzde 60'ına tekabül ediyor. AKP yöneticilerinin MHP'ye bu kadar mahkûm oluşlarını ortaya koyarken de bu beklentinin yerine gelmesinin zor olduğunun da altını çiziyor.

***

Selvi AKP camiasında milletvekillerinin çok önünde hatta bir çok bakandan daha fazla bilgi sahibi. Açıkça yazmasa da satır aralarında 7 Haziran seçimleri sonrasının tablosundan endişe edildiğini ima ediyor. Bir cümle ile 7 Haziran'da seçmenin "Sarı kart" gösterdiğini hatırlatalım. 1 Kasım'da bile yüzde 49'da kalan AKP'nin 50 barajını aşması imkânsız. Bu düşünceyi Ankara kulislerinden değil bizzat memleketi karış karış gezerek edindiğimi belirtmeliyim. Sadece hafta sonları değil gelen yoğun talepler üzerine hafta içinde bile konferans ve söyleşilere davet ediliyorum. Son bir haftada İstanbul, Kırıkkale, Ankara'dan sonra Alanya ve Manavgat'ta aynı havayı kokladım. Vatandaş padişahlardan daha fazla yetkiyi kabullenmiyor. AKP'ye oy vermiş eğitimli kesim de aynı düşüncede. Bu arada referandumda bilgisayar hilesi yapılarak evet ilan edileceğine dair dedikodu özellikle yayılıyor. 5 milyon sandığa gitmeyen seçmen yine hedefte. "Nasıl olsa hile ile kazanacaklar" düşüncesi sandığa sahip çıkılma ile ortadan kalkacak ki bu konuda CHP ve ülkücü taban etkin çalışıyor. Alanya ve Manavgat'ta CHP'liler ile MHP tabanının aynı platformda buluşması tüm kesimleri umutlandırıyor. AKP'nin MHP'den beklediği yüzde 60 mümkün değil. Dahası yüzde 5 bile yok... MHP'liler Devlet Bahçeli'nin koltuğunu korumak için evet dediğinin bilincinde... Anadolu'da ayrıca bugün yapılacak olan Ankara'daki "Hayır'da hayır var" toplantısının heyecanı var. İhraç edilenler ve Genel Başkan adayları bir araya gelerek Hayır kampanyasını başlatacak.

***

Antalya, Alanya ve Manavgat'tan bu satırlar kaleme alınırken 5 otobüsü doldurmuş durumdaydı. Başkente sadece şehir dışından 10 binden fazla ülkücü bekleniyor. Bu arada Antalya ile ilgili yapılan anketlere ulaştım. Antalya genelinde hayır oranı yüzde 70'in üzerinde. Son seçimde Antalya'da AKP'nin birinci parti olduğunu da hatırlatmalıyım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Alanyalı olduğunu ve tüm Antalya'daki etkinliği de vurgulamalıyım.

Antalya'da durum böyle. Ancak Kayseri'den öte taraftan iyi haber gelmiyor. K.Maraş, Erzurum gibi AKP'nin kalesi durumundaki kentlerde mutlaka çalışma yapılmalı. Son nota gelince turizmin başkenti konumundaki Antalya'da kelimenin tam anlamı ile ekonomik kriz var. Sadece Manavgat'ta 4 bin iş yeri kapanmış durumda. Detayları paylaşacağız.