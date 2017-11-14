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Hazine 3.1 milyar lira borçlandı

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Hazine 3.1 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 3 milyar 93 milyon lira borçlandı.

28 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz 13.31 ve bileşik faiz yüzde 13.75 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 358.4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 485.1 milyon lira, net satış 482.5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 240 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1.8 milyon lira teklif alındı ve 551 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.98, bileşik faiz yüzde 12.33 oldu. İhalede 1 milyar 813.8 milyon liralık teklif gelirken, 922.8 milyon liralık nominal satış, 867.6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 240 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 582 milyon liralık teklifin ise 711.9 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 93 milyon lira borçlandı.

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