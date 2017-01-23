HDP, Atatürk’ü hedef alıp, CHP’yi eleştirdi!

HDP’den yapılan son açıklamada, CHP’nin “hayır” diyecek olmasını “100 yıllık statükoyu korumak” istiyorlar ifadesi dikkat çekti.

PKK’ya yakınlığıyla bilinen ve çözüm sürecinde, Öcalan’ın talimatıyla başkanlık sistemini savunan HDP, CHP’nin “hayır” kararına tepki gösterdi.

ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

HDP milletvekili Ahmet Yıldırım, “CHP 100 yıllık statükoyu korumak istediği için ‘hayır’ diyor. Biz buna karşıyız” açıklamasıyla Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet’i hedef aldı.

Bir gazetecinin, CHP'nin Anayasa değişikliğinde referandumda 'Hayır' kampanyasını destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP'nin 'Hayır' kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddeden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz.