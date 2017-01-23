Bugünkü YENİÇAĞ »

HDP, Atatürk’ü hedef alıp, CHP’yi eleştirdi!

»
HDP, Atatürk’ü hedef alıp, CHP’yi eleştirdi!
HDP’den yapılan son açıklamada, CHP’nin “hayır” diyecek olmasını “100 yıllık statükoyu korumak” istiyorlar ifadesi dikkat çekti.

PKK’ya yakınlığıyla bilinen ve çözüm sürecinde, Öcalan’ın talimatıyla başkanlık sistemini savunan HDP, CHP’nin “hayır” kararına tepki gösterdi.

ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

HDP milletvekili Ahmet Yıldırım, “CHP 100 yıllık statükoyu korumak istediği için ‘hayır’ diyor. Biz buna karşıyız” açıklamasıyla Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet’i hedef aldı.

Bir gazetecinin, CHP'nin Anayasa değişikliğinde referandumda 'Hayır' kampanyasını destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP'nin 'Hayır' kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddeden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ülkücülerden 9 maddelik “hayır” bildirisiÜlkücülerden 9 maddelik “hayır” bildirisiHDP, Atatürk’ü hedef alıp, CHP’yi eleştirdi!HDP, Atatürk’ü hedef alıp, CHP’yi eleştirdi!İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandıİlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandıTRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianameTRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianameYurt faciasında tahliye kararıYurt faciasında tahliye kararıDarbe sanığı askerler El Bab'da görevdeDarbe sanığı askerler El Bab'da görevdeYanlış eve operasyon, ölüme neden olduYanlış eve operasyon, ölüme neden olduTürkiye'de boşanma nedenleriTürkiye'de boşanma nedenleriHDP'li vekil beraat ettiHDP'li vekil beraat ettiTürkiye'den İsrail'e jet yanıtTürkiye'den İsrail'e jet yanıt
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti