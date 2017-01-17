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HDP Eş Başkanları için istenen ceza belli oldu

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HDP Eş Başkanları için istenen ceza belli oldu
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Demirtaş' ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıl hapsi isteniyor.

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