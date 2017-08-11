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HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı

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HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı
Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP Antalya Eş Başkanları Songül Şarklı ve İhsan Nergis de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00'te, Antalya, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında HDP Antalya İl ve Kepez ilçe başkanlıklarında arama yapıldı.

Operasyonda, aralarında HDP Antalya Eş Başkanları Songül Şarklı ve İhsan Nergis ile 2 avukatın da bulunduğu, PKK'nın mahalli alan gençlik yapılanması ile örgütün illegal yapısı ile açık alan yapısı arasında yasa dışı faaliyet gösteren 23 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda PKK'ya ilişkin çok sayıda doküman, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri, kırsal alandaki silahlı militanlara ait resimler ele geçirildi.

Zanlıların örgütün sözde kuruluş yıldönümü olan 15 Ağustos'ta sokak eylemi hazırlığında oldukları iddia edildi. Zanlılar ifade alım işlemleri için emniyete götürüldü.

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