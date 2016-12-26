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HDP Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

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HDP Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

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