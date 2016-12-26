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HDP ilçe başkanları tutuklandı

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HDP ilçe başkanları tutuklandı
Balıkesir'de daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 5 HDP'li tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Balıkesir'de HDP'ye yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet'' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, 3 kişi tutuklanmıştı. Yapılan itiraz üzerine, serbest bırakılan diğer 5 şüpheli tekrar gözaltına alındı.

Balıkesir 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce alınan yakalama kararı uyarınca Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Eş Başkanı Nesibe Yöyler, Ayvalık İlçe Eş Başkanı Telli Işık, İl Eş Başkanı Gülderen Kasap ve Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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