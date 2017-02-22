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HDP ile "evet" için anlaştılar
HDP ile "evet" için anlaştılar
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK ile derin devletin Doğu ve Güneydoğu'da 'evet' oyu için anlaştığını iddia etti.
22 Şubat 2017 Çarşamba 13:02
Etiketler:
chp
,
akp
,
pkk
,
hdp
,
evet
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