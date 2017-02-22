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HDP ile "evet" için anlaştılar

HDP ile "evet" için anlaştılar
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK ile derin devletin Doğu ve Güneydoğu'da 'evet' oyu için anlaştığını iddia etti.
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