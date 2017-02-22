HDP ile "evet" için anlaştılar

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK ile derin devletin Doğu ve Güneydoğu'da 'evet' oyu için anlaştığını iddia etti.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, referandum öncesi, Doğu ve Güney Doğu’da, ‘terör örgütü PKK ile derin devletin bir anlaşma içinde olduğu’nun konuşulduğunu iddia etti.

Halk TV’de canlı yayında HDP ile terör örgütü PKK’nın ayrıştığını iddia eden Erol konuya ilişkin, “Bölgede konuşulan bu. Derin devlet ile PKK ‘evet’ konusunda uzlaştı, HDP buna karşı çıktığı için, PKK ile HDP ayrıştı. Bu ne demek? Seyircilerimiz takip etsin bu referandum süreci içerisinde PKK’nın yaptığı her eylem hükümetin bugün kullandığı reform için kesinlikle siyasi malzemedir. HDP şun anda buna karşı çıkıyor. HDP’nin de hepsi değil, Selahattin Demirtaş grubu ‘hayır’ oyu kullanılması gerektiğini söylüyor. Fakat şu anda onlar tasfiye ediliyor. HDP’nin içindeki Abdullah Öcalan taraftarı partililer ‘evet’ derken, Selahattin Demirtaş ve grubu ‘hayır’ cephesinde yer alıyor ve tasfiye ediliyorlar. PKK bölgede ‘evet’ oyu kullanılması için çalışıyor” dedi.

CHP milletvekili Gürsel Erol’un dün gece Halk TV’de öne sürdüğü, “PKK referandumda evet diyecek” çıkışı, akıllara 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye’nin gündemindeki tartışmaları getirdi. O tarihte de gündemimizin ana konusu anayasa değişikliği “Başkanlık” ya da “Yarı başkanlık” sistemiydi.

Ankara’da bir grup gazeteci ile 2013 yılının Mayıs sonunda bir araya gelen BDP temsilcilerinden Sırrı Süreyya Önder, o günkü başkanlık tartışmalarına PKK elebaşı Öcalan’ın bakış açısını şöyle aktarıyordu:

“Başkanlık sistemini tartışabiliriz ama bu hegomonik bir yapıya dönüşmeyecekse ve tam bir demokratikleşmeyi sağlayacaksa olabilir. Bizim sırtımızda CHP ve Kemalizm kamburu varken buna yeni bir kambur eklemek istemeyiz”

AKDOĞAN: ÖCALAN BAŞKANLIĞA KARŞIYMIŞ! YALAN

“PKK referandumda evet diyecek” iddiaları daha yakın bir tarih, 28 Temmuz 2015’te yaşanan bir başka tartışmayı da hatırlattı. Bu tartışmanın kahramanı ise, dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan. Akdoğan’ın, ‘Öcalan başkanlığa evet diyor' sözleri yeniden gündeme geldi. Akdoğan, o dönem çözüm sürecini değerlendirmiş ve “Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar, ‘Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti’yle koalisyona karşı…’ Külliyen bunlar yalan. Öcalan’ın adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan ile görüştükleri dönemde koalisyon diye bir konu var mıydı ki Türkiye’de, Öcalan ‘onunla yapın şununla yapın’ desin. Bu yüzden büyük bir sorumsuzluk var. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum, Her şeyi mahvettiniz…” demişti.