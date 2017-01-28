HDP, PKK ve Hüda-Par referandumda 'evet' diyecek!

PKK elebaşı Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Başkanlık sistemini destekleyen sözlerinin ardından, Hüda-Par Genel İdare Kurulu Üyesi Şehmus Tanrıkulu da referandumda ‘evet’ diyeceklerini açıkladı.

Yandaş medyanın "PKK kanadı referandumda 'hayır' diyecek, PKK'lılarla aynı safta olmayın, Başkanlık sistemine 'evet' deyin" algı çalışması HDP ve Hüda-Par'dan gelen açıklamalar ile kırıldı.

HDP VE İMRALI'DAN BAŞKANLIĞA TAM DESTEK

HDP Diyarbakır Milletveki Altan Tan, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, bebek katili Öcalan ve HDP'nin Başkanlık sistemine karşı olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın da, HDP'lilerin de Başkanlığa aday olabileceğini söyleyen Tan, "Biz Başkanlığı da tartışırız parlamenter sistemi de tartışırız. Sistem belli olduktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan da aday olur, biz de aday oluruz, başka birisi de aday olur. Halk o sisteme göre birini seçer.

PKK açısından söylüyorum şimdi ikincisini yine bütün İmralı tutanaklarının hiçbirisinde kesinlikle 'Başkanlık olmaz' diye bir cümle yok. Öcalan'ın 'kesinlikle ben başkanlığa karşıyım, asla başkanlık olmaz' diye bir cümlesi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

ÖCALAN: "BAŞKANLIĞI DESTEKLERİZ"

PKK elebaşı Abdullah Öcalan da, çözüm sürecinde yaptığı açıklamalarla başkanlık sisteminden yana olduklarını belir. tmişti. Öcalan'ın o dönemki sözleri PKK tarafından basılmış ve dağıtılmıştı. Öcalan İmralı tutanaklarında, "Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz" dedi.

HÜDA-PAR DA EVET DİYECEK

HDP ve İmralı'nın Başkanlık sistemine tam desteğinin ardından, parti tüzüklerinde "Kürdistan" ve anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesinden bahaseden Hüda-Par'dan geldi.

Hüda-Par Genel İdare Kurulu Üyesi Şehmus Tanrıkulu, yeni Anayasa'da Kürtçe'nin resmi dil olmasını istediklerini belirterek, "Ülkemizde var olan sorunların temelinde Anayasa’nın değiştirilemez maddeler vardır. Dolayısıyla bunların değiştirilmesi veya ekleme yapılması sorunları çözücektir. Şu anda Anayasa’da Türkçe’den başka herhangi bir dilde eğitim yapılamayacağı öngörülmektedir. Türkçe’nin yanında Kürtçe de Arapça da olsun, bunların eklenmesini istiyoruz. Türkiye’de var olan bir sosyolojik gerçeği görmemiz lazım. Var olan Anayasa hükümleri değişmeden de eklemelerle yapılabilir. Türkçe’nin yanına Kürtçe, Arapça da rahatlıkla verilebilir” dedi.