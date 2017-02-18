HDP'li Aslan gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat ilçesinde göz altına alındı.

Estel'de bulunan Sinema Sokağı'nda saatlerdir bekletilen Aslan'ın kayyımları protesto etmek amacıyla Batman'da yapılan yürüyüşe katıldığı iddiasıyla bekletildiği ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından, Aslan hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle de yakalama kararı çıkarılmıştı.