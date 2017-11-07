Bugünkü YENİÇAĞ »

HDP'li Ayhan hakkında flaş karar

»
HDP'li Ayhan hakkında flaş karar
Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" konulmasına hükmetti.

Davanın onuncu duruşmasında, Ayhan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu. Avukat Özbingöl, yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, uzun süredir ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" konulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan hakkında Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009 yılında katıldığı bir toplantıda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gülben Ergen'in 'zorlama hapsi' istendi!Gülben Ergen'in 'zorlama hapsi' istendi!HDP'li Ayhan hakkında flaş kararHDP'li Ayhan hakkında flaş kararŞile'de batan gemide 4. kişinin cesedine ulaşıldıŞile'de batan gemide 4. kişinin cesedine ulaşıldıSelin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür dilediSelin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür dilediHücre evindeki teröristin fotoğrafları ortaya çıktıHücre evindeki teröristin fotoğrafları ortaya çıktıDerya Kaya hayatını kaybettiDerya Kaya hayatını kaybettiSon bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildiSon bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildiJandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladıJandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladıMoskova'da Putin karşıtı gösteriMoskova'da Putin karşıtı gösteriFETÖ sanıkları hesap veriyorFETÖ sanıkları hesap veriyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti