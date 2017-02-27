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HDP'li Ayhan serbest bırakıldı

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HDP'li Ayhan serbest bırakıldı
Şanlıurfa Havalimanı’nda gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara’ya gitmek için Şanlıurfa GAP havalimanı gelen, HDP Milletvekili İbrahim Ayhan polisler tarafından gözaltına alında. Ayhan’ın Şırnak’ta yaptığı bir konuşmayla ilgili yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkartıldığı için gözaltına alındığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI
Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, sabah havalimanında gözaltına alındı. HDP'li İbrahim Ayhan, adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

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