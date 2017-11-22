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HDP'li Ayşe Başaran, terörist cenazesinde!

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HDP'li Ayşe Başaran, terörist cenazesinde!
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin cenazesine katıldı.

Lice ilçesinin Dibek köyü kırsalında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terörist Metin Kaplan'ın cenazesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Teröristin cenazesi Batman'ın İkiztepe Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın yanı sıra HDP ve DBP'li yöneticiler de katıldı.

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