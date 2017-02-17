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HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı

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HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 4 Kasım 2016’da tutuklanan Baluken, 30 Ocak 2017’de tahliye edilmişti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Baluken’in savunmasının alındığını ve delillerin toplandığını belirtirken, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekillerinin tutukluluk hallerinin incelenmesinde ortaya koyduğu kriterleri işaret ederek, Baluken'in tahliyesine karar vermişti.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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